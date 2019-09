Visite ministérielle sur les chantiers du Programme Tillabéry Tchandalo…

Share on Twitter

Tillabéry, Les ministres en charge de l’équipement M. Kadi Abdoulaye et celui du logement Maman Wazir, en compagnie du président du comité Tillabéry Tchandalo Hamadou Adamou Souley ont visité ce jeudi 12 septembre à Tillabéry les différents chantiers en construction dans le cadre de la fête tournante du 18 décembre ‘’Tillabéry Tchandalo’’.

La délégation ministérielle s’est d’abord arrêter à l’entrée de la ville de Tillabéry pour constater l’état d’avancement des travaux de la voie d’environ 30 KM dont la première phase de 10Km est à un taux d’exécution de 32%. Elle s’est ensuite transportée sur le site du nouvel aéroport en construction de Tillabéry.

La tribune ; les villas VIP et la case de passage présidentielle ont constitué l’étape suivante de la visite de cette délégation.

Partout où la délégation ministérielle est passée, elle a eu d’amples explications sur l’état d’avancement des travaux et les mesures idoines à prendre pour rester dans les délais prévus.

A la fin de la visite, le ministre des domaines et du logement M. Wazir Maman a remercié le président du comité Tillabéry Tchandalo qui a bien voulu organiser cette visite et le gouverneur de la région de Tillabéry pour sa disponibilité.

Le ministre Wazir Maman a déclaré « que s’agissant des infrastructures concernant son département ministériel, à savoir la tribune, la case de passage présidentielle et le futur aéroport de Tillabéry tout se passe normalement et des instructions fermes ont été données aux opérateurs pour le respect des délais et le respect du contrôle des mesures de sécurité en la matière.

Du point de vue dans l’ensemble du point de vue des infrastructures de bâtiment, il n’y a pas de souci à se faire.

Pour sa part, le ministre de l’équipement M. Kadi Abdoulaye a indiqué « ils sont déjà satisfaits en ce qui concerne les travaux de la voirie car, selon lui l’opérateur qui exécute les voiries de Tillabéry et le même qui a exécuté dans les autres régions « ici sans aucun doute cet opérateur est en train de faire des bonnes choses et qu’on apprécie déjà », s’est-il réjoui.

Au niveau de la construction de l’aéroport de Tillabéry, le ministre des équipements a indiqué que c’est la piste qui concerne son département ministériel, le tracement est très avancé et il y’a des ouvrages qu’il faut faire pour que ça soit une piste de 2100 mètres linaires et c’est la première fois que cela se fait au Niger.

La délégation a visité le Camp des jeunes qu’abrite la région de Tillabéry.

Par Agence Nigerienne de Presse