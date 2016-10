Visite officielle de la Chancelière Allemande, SE. Mme Angela Merkel, au Niger : Nouvelle impulsion aux relations bilatérales

La Chancelière allemande Angela Merkel a effectué une visite offiecielle dans notre pays. C’est à 11 heures que l’avion présidentiel frappé de l’inscription »Bunders Republik Deutschland » a atterri, hier, à l’Aéroport international Diori Hamani de Niamey. Mme Angela Merkel était accompagnée d’une importante délégation.

Elle a été accueillie par SE Issoufou Mahamadou, accompagné du Premier ministre, Chef du Gouvernement, SE. Brigi Rafini en présence du vice-président de l’Assemblée nationale, des présidents des institutions, des membres du gouvernement et de plusieurs personnalités.

Le Président de la République, SE. Issoufou Mahamadou, et la Chancelière allemande ont ensuite regagné la tribune d’honneur pour le salut aux couleurs sur fond d’exécution des hymnes nationaux des deux pays. Mme Merkel a ensuite passé en revue un détachement de la Gendarmerie Nationale qui lui rendait les honneurs avant de recevoir les salutations du Premier ministre, Chef du Gouvernement, SE Brigi Rafini, des présidents des Institutions de la République et de plusieurs personnalités. Elle a également assisté aux chants et danses traditionnelles. Dans la foulée, sur demande de l’illustre hôte visiblement émerveillée par les prestations des artistes, une photo de famille avec la troupe des Peuls Bororo a été prise, avant de regagner le Salon d’honneur de l’Aéroport.

Les deux personnalités ont eu un tête-à-tête, affichant ainsi la même volonté de renforcer les relations entre les deux pays. Le Chef de l’Etat et son hôte se sont ensuite rendus au Palais de la Présidence où, dans la salle du Conseil des Ministres, ils ont eu des entretiens élargis avant de tenir une conférence de presse.

La Chancelière allemande, il importe de le souligner, est venue au Niger pour intensifier la collaboration allemande avec le Niger dans la lutte contre les flux migratoires vers l’Europe mais aussi dans le domaine de la sécurité et du développement. Comme souligné, dans l’Editorial publié dans notre édition spéciale parue hier, « cette visite, c’est aussi la réaffirmation du soutien indéfectible de la République Fédérale d’Allemagne au Niger, un pays qui se trouve en première ligne de la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme.

C’est aussi et surtout, pour la Chancelière allemande l’occasion de manifester de son admiration et de son encouragement au Président de la République Issoufou Mahamadou, un homme d’Etat qui, depuis son accession au pouvoir, s’est résolument engagé dans une lutte implacable et sans merci contre le terrorisme et la migration clandestine, deux fléaux qui menacent la quiétude de la communauté internationale ».

Le même éditorial explique que cette visite de la Chancelière Angela Merkel porte en elle toute la marque du couronnement d’une coopération agissante et exemplaire de plus de 50 ans, la consécration d’une solidarité sincère. « Une coopération qui aura permis la mise en œuvre de nombreux projets de développement dans un esprit de partenariat sincère et d’engagement mutuel visant à réduire la pauvreté et les inégalités à tous les niveaux. C’est donc une amie du Niger et de son peuple qui vient chez nous pour nous soutenir et nous aider à éradiquer le terrorisme et endiguer le phénomène de la migration clandestine », lit-on dans l’éditorial.

Aussi, c’est un très grand honneur pour le Président Issoufou Mahamadou, et derrière lui tout le peuple nigérien, de recevoir cette femme déterminée et engagée qui a œuvré, toute sa vie, et œuvre encore, pour l’instauration d’un monde plus juste et plus humain. Tout ceci explique la chaleur de l’accueil réservé, hier, à la Chancelière allemande durant son séjour à Niamey, à sa descente d’avion à l’aéroport, au Palais de la Présidence, ainsi que sur les sites qu’elle a visités.