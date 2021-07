Visite officielle du Président Bazoum à Diffa: L’espoir est de retour

Diffa en fête, Diffa en liesse, hier à l’accueil du Président de la République, Chef de l’Etat, S.E Mohamed Bazoum pour sa première visite officielle à l’intérieur du pays. La mobilisation des populations du Manga a été grandiose. De l’aéroport, tout au long de la voie principale qui traverse la ville, une marée humaine bigarrée et enthousiaste. Hommes, femmes, vieillards et enfants étaient sortis massivement scandaient « Sai Bazoum ! ».

Trois (3) jours durant, le Président sera avec ses compatriotes pour vivre leur « réalité quotidienne » et leur apporter un message d’espoir.

« Je suis venu à Diffa pour une visite dont le sens premier sera traduit par les mots que j’exprimerai devant vous en cette circonstance solennelle. Je suis venu pour vous saluer ; saluer votre courage ! Je suis venu pour dire que nous avons eu raison de compter sur vous. Vous avez été à la hauteur de la mission que la Nation vous a assignée. Vous êtes sur un front assurément difficile et, ce, depuis des années. Ce front s’est endurci depuis 2015. Il nous est arrivé de passer dans des circonstances beaucoup moins heureuses. Aujourd’hui, comme Président de la République, je viens vous féliciter pour les succès vous avez remportés, coup sur coup et à plusieurs occasions ces derniers temps, qui nous ont rendu notre fierté, celle de notre pays et de notre peuple.



Cette guerre, nous ne l’avons pas voulue, elle nous a été imposée. Mais comme en toute chose, les débuts sont difficiles, nous avons dû trébucher ; tomber, mais nous sommes relevés. Avec l’expérience, vous vous êtes aguerris. Vos réponses ont systématiquement été pertinentes, ces derniers mois. Elles sont marquées de courage, de savoir-faire et couronnées de succès. Je suis venu pour dire que nous sommes sur la voie de la victoire définitive, parce que vous êtes désormais des hommes aguerris. Pas plus tard qu’avant-hier soir, vous avez donné la plénitude de ce que vous savez désormais faire, avec les pertes lourdes que vous avez infligées à notre ennemi détestable et minable. Les populations de Diffa nous ont témoigné ce matin leur attachement et leur fierté de ce que vous êtes. Je voudrais être de façon spécifique leur porte-parole, parce que j’ai senti beaucoup de joie sur les visages des populations de Diffa. Cette joie, c’est vous qui la leur avez donnée ».





Ces mots qui résonnent encore, traduisent l’engagement solennel d’un homme qui se bat quotidiennement pour restaurer la paix sur toute l’étendue du territoire national.

Il s’agit d’abord pour le Président Bazoum d’aller encourager et féliciter les Forces de Défense et de Sécurité qui sont depuis 2015 sur un front extrêmement difficile et complexe au regard de la nature de la guerre à laquelle elles font face avec détermination et professionnalisme, et ensuite constater de visu les opérations de retour des déplacés internes de la région de Diffa.

Cette visite du Président de la République à Diffa est axée notamment sur la situation sécuritaire qui est devenue plutôt favorable, grâce à l’engagement de nos Forces de Défense et Sécurité. En effet, ces dernières semaines, nos vaillants soldats infligent des défaites cuisantes aux assaillants de Boko Haram en pleine débâcle.







C’est pourquoi, il a réitéré devant la troupe à la Place d’arme de la zone de Défense N° 5, « Je vais discuter avec vos officiers, en l’occurrence le Chef d’Etat Major de l’Armée et les autres officiers de la région, du commandement opérationnel. Tout ce que je retiendrai comme enseignements, comme perspectives sur la base de votre perception, nous allons en faire un bon usage. Je voudrais vous demander de persévérer dans le courage dont vous avez fait preuve. Je voudrais vous demander de croire dans ce que nous allons faire, parce que nous sommes engagés pour vous, et nous ne lésinerons sur aucun moyen pour que notre réponse face à l’ennemi soit toujours conséquente, et pour que la victoire soit proche. Nous sommes sur le bon chemin grâce à vous et nous allons vous soutenir de façon que nous aboutissions à cette victoire que vous allez nous offrir », a dit le Chef suprême des Armées. Le Président Mohamed Bazoum a eu une pensée émue pour tous les éléments des Forces de défense et de sécurité tombés sur les différents théâtres de la lutte contre le terrorisme.







Pour sa part, le Chef d’Etat-major de l’Armée, le Général de Division, Salifou Mody, a salué vivement les énormes efforts consentis par le Président de la République dans le cadre de l’accompagnement des Forces de Défense et de Sécurité. « Nous sommes surtout fiers de recevoir le Chef Suprême des Armées pour son premier déplacement à l’intérieur du pays, ici à la Place d’Arme de la zone de Défense N° 5, par ailleurs Etat-major tactique de la Force Multinationale’’.

Par ailleurs, le Président de la République sera ce matin à Baroua pour constater de visu le déroulement et les conditions dans lesquelles vivent les populations ayant décidé volontairement de regagner leurs villages respectifs.

C’est dire que le Président de la République sera beaucoup plus regardant sur l’accompagnement humanitaire de ceux qui sont retournés dans leur terroir d’attache pour reprendre leurs activités socio-économiques.

C’est dans ce cadre, qu’il a présidé, une rencontre avec les députés, élus locaux, chefs traditionnels et les préfets de la région. Cette réunion a été essentiellement axée sur les opérations de retour des déplacés internes de toute la région.

Pour le député Daouda Mamadou Marthé, le Président de la République vient d’honorer l’un des engagements qu’il avait pris lors de la campagne électorale. « Cette promesse est aujourd’hui une réalité. Et d’ici, la fin de l’année 2021, toutes les populations déplacées regagneront leurs terres d’attache. Nous sommes très heureux de constater que le processus est engagé avec la réinstallation des populations de Baroua. En effet, 18 autres localités retourneront dans leurs villages respectifs au plus tard 15 juillet 202.

Le Président Bazoum s’est également entretenu avec le Gouverneur de l’Etat de Borno, Pr. Baba Gana Oumara Zouloum qui a effectué le déplacement de Diffa pour échanger avec le Président sur les relations qui unissent nos deux peuples.

‘’Nous avons profité de cette occasion pour transmettre au Président Mohamed Bazoum les salutations fraternelles de son homologue du Nigeria. Nous venons aussi saluer l’initiative du Président par rapport à l’opération de rapatriement volontairement des déplacés internes de la Région de Diffa. Ce retour va indéniablement permettre aux populations concernées de s’adonner aux activités champêtres pour qu’elles puissent se prendre en charge. Il n’y pas plus d’insécurité que lorsqu’ on n’a rien à manger. Quant aux réfugiés nigérians, nous allons aussi voir la faisabilité de les faire retourner au pays à la fin de la saison des pluies. Les deux présidents ont décidé de renforcer la sécurité le long de la frontière pour que les populations puissent dormir dans la paix et la quiétude sociale. Le retour de toutes populations qu’elles soient des déplacés internes ou des réfugiés du Nigeria sera accompagné d’une garantie sécuritaire’’.

Par Tam-tam Info News