Visite officielle du Président de la République à Berlin (Allemagne) : Renforcer la coopération nigéro-allemande

Le Président de la République, Chef de l’Etat, SEM Issoufou Mahamadou, a effectué, du 16 au 17 juin 2016, une visite officielle à Berlin, en République Fédérale d’Allemagne (RFA). A son arrivée jeudi dernier en début de soirée, dans la capitale fédérale allemande, le Chef de l’Etat a été accueilli par des officiels allemands et l’ambassadeur du Niger à Berlin, M. Boubacar Boureima. Il a été ensuite salué par les ambassadeurs africains en poste dans cette ville.

Le vendredi 17 juin 2016, le Président de la République a eu avec la Chancelière allemande Angela Merckel, un entretien en tête-à-tête, suivi d’une rencontre élargie aux délégations des deux pays. Puis, les dirigeants nigérien et allemand ont animé une conférence de presse au cours de laquelle ils ont développé plusieurs thématiques dont la lutte contre le terrorisme, la migration illégale, le défi démographique, les investissements et la formation professionnelle et technique.

Auparavant, le Chef de l’Etat s’est entretenu avec un responsable de la KFW, puis avec le Représentant Spécial de la Chancelière pour l’Afrique, M. Gunter Nooke. Lors de ces entretiens, la coopération économique et technique a été largement évoquée. Vendredi après-midi, le Président de la République a successivement reçu en audience le ministre allemand des Affaires Etrangères, Dr. Frank Walter Steinmeier et Dr. Peter Ramsauer, ancien ministre et député, membre de la Direction de la Fondation Hanns Seidel, très active au Niger.

Le Chef de l’Etat était accompagné, dans ce déplacement, de Dr. Lalla Malika Issoufou Mahamadou, Première Dame, M. Ouhoumoudou Mahamadou, Ministre Directeur de Cabinet du Président de la République, M. Hassoumi Massoudou, Ministre de la Défense Nationale, M. Saidou Sidibé, Ministre des Finances, le Général de Brigade Ibra Boulama, Chef d’Etat Major Particulier du Président de la République et M. Boubacar Boureima, Ambassadeur du Niger à Berlin.