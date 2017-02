Visite officielle du Président de la République à Doha, au Qatar : Entretien en tête-à-tête entre SEM Issoufou Mahamadou et l’Emir de l’Etat du Qatar

Le Président de la République, Chef de l’Etat, SEM Issoufou Mahamadou, est arrivé mardi en fin d’après-midi, 7 février 2017, à Doha, au Qatar, où il effectue une visite officielle de trois jours. Le Président Issoufou Mahamadou a eu le même jour dans la soirée un entretien en tête-à-tête avec Son Altesse Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani, Emir de l’Etat du Qatar, au Palais Diwan Amiri.

A l’issue de cet entretien, le Président de la République a élevé l’Emir de l’Etat du Qatar, à la Dignité de Grand-Croix de l’Ordre National du Niger. Peu après, les délégations des deux pays ont eu une séance de travail bilatérale, en présence du Président de la République et de l’Emir de l’Etat du Qatar.

Son Altesse Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani a offert un Diner officiel à l’honneur de SEM. Issoufou Mahamadou et sa délégation. A noter qu’à son arrivée au Palais Diwan Amiri, le Chef de l’Etat a été accueilli par l’Emir. Puis, les deux personnalités ont écouté les hymnes nationaux des deux pays avant de passer en revue un détachement de la Garde de l’Emirat qui leur rendaient les honneurs.

Le Chef de l’Etat est accompagné dans ce déplacement de Hadjia Aissata Issoufou, Première Dame, M. Ouhoumoudou Mahamadou, Ministre, Directeur de Cabinet du Président de la République, M. Ibrahim Yacoubou, Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération, de l’Intégration Africaine et des Nigériens à l’Extérieur, Mme Kané Aichatou Boulama, Ministre du Plan et M. Barmou Salifou, Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement.