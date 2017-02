Visite officielle du Président de la République à Doha: Le Président Issoufou Mahamadou s’est entretenu mercredi avec l’Emir Père et plusieurs membres du Gouvernement du Qatar

Le Président de la République, Chef de l’Etat, SEM Issoufou Mahamadou, au deuxième jour de sa visite officielle à Doha , au Qatar, a rendu mercredi matin, 8 février 2017, une visite de courtoisie à l’Emir Père, Sheikh Hamad bin Khalifa Al-Thani.

Les deux personnalités ont eu un entretien en tête-à-tête au Palais Diwan EL Amir.

Le même jour, le Président Issoufou Mahamadou a reçu, successivement, le Ministre de la Défense de l’Etat du Qatar, SE Dr. Khalid bin Mohamed Al-Attiyah, celui des Finances, SEM Ali Sherif Al-Amadi, le Procureur Général de l’Etat du Qatar, Dr. Ali Bin Fetais Al-Marri et le Président de Qatar Investment Authority, Sheikh Abdallah bin Mohamed bin Masaoud-Al-Thani.

Outre ces rencontres, le Chef de l’Etat a visité, à Doha, le siège d’Al-Jazeera Media Corporation.

Jeudi, 9 février 2017, le Président de la République recevra plusieurs autres personnalités de haut rang du Qatar ainsi que les investisseurs qataris à la Chambre de Commerce de Doha.

Les questions d’intérêt commun entre le Niger et l’Etat du Qatar et les voies et moyens de renforcer et diversifier la coopération entre les deux pays étaient au centre des différents entretiens que le Chef de l’Etat a eu avec les Responsables qataris.

En mai 2016, rappelle-t-on, le Président de la République a pris part, à l’invitation de l’Emir du Qatar, Son Altesse Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani, à la cérémonie inaugurale du 16ème Forum de Doha. Cette cérémonie était présidée par l’Emir, en présence notamment de plusieurs Chefs d’Etat et du Secrétaire Général de l’ONU.