Visite officielle du Président de la République en Arabie Saoudite : SEM Issoufou Mahamadou et la délégation qui l’accompagne ont accompli la Oumrah, mardi soir

Au troisième jour de sa visite officielle en Arabie Saoudite, SEM Issoufou Mahamadou, accompagné de la Première Dame Hadjia Aissata Issoufou Mahamadou, et des autres membres de la délégation, s’est rendu dans la nuit du mardi 27 novembre 2018 à la Mecque, où ils ont tous ensemble accompli, dans la Sainte Mosquée, la Oumrah, communément appelée petit pèlerinage.

Après avoir accompli les rites, le Président de la République et la délégation qui l’accompagne,

ont imploré Allah, le Tout Puissant, le Très Miséricordieux, pour qu’il descende sa grâce sur le Niger, protège notre pays et le gratifie de ses bienfaits, de la paix et de la prospérité. Avant de se rendre à la Mecque, SEM Issoufou Mahamadou était à Médine où il a effectué la Ziyara dans la Sainte Mosquée et accompli la prière de Dohr.

Il importe de rappeler qu’auparavant, dans l’après-midi du lundi 26 novembre 2018, le Président de la République s’était rendu au Palais Royal, où il a eu un entretien en tête-à-tête avec le Serviteur des deux Saintes Mosquées, Sa Majesté le Roi Salman Bin Abdul Aziz Al Saud. Cet entretien, rappelle-t-on, était axé sur le renforcement et la diversification de la coopération entre les deux pays.

Outre la Première Dame Hadjia Aissata Issoufou Mahamadou, le Chef de l’Etat est accompagné, dans ce déplacement, de M. Ouhoumoudou Mahamadou, Ministre, Directeur de Cabinet du Président de la République, M. Kalla Ankouraou, Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération, de l’Intégration Africaine et des Nigériens à l’Extérieur et M. Kalla Moutari, Ministre de la Défense Nationale.