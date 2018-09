Visite surprise du Ministre de la Santé publique à l’usine Jawda : « J’ai constaté que les rumeurs étaient infondées », estime le ministre de la Santé Publique

Le lundi 3 septembre dernier, les populations du quartier Gamkallé de Niamey et les agents de l’usine de fabrication du lait »Jawda », étaient surpris de voir surgir un convoi de voitures officielles et se pointer sur la dite usine. Ebahis les uns et les autres se demandaient ce qui leur vaut cet honneur d’être visité par des autorités et des responsables administratifs. En fait, ce convoi est celui que conduit le ministre de la Santé publique Dr Idi Illiassou Maïnassara. Le ministre s’est donc rendu à l’usine de fabrication du lait de nouvelle marque »Jawda ».



Reçu à l’entrée principale de l’usine par les responsables de la fabrique, tout aussi surpris, le ministre Maïnassara, en compagnie de sa forte délégation, composée notamment du Gouverneur de Niamey, M. Issaka Hassane Karanta, du DG du LANSPEX (Laboratoire national de santé publique et d’expertise), des cadres centraux du Ministère de la Santé Publique et des médias, a visité de fond en comble l’usine. Magasins de stockage des matières premières (lait en poudre, sucre, ferments, arômes, eau) ; usines de fabrication de lait, de mélange des divers produits entrant dans la fabrication de lait ; chambres froides de stockage des produits finis, pratiquement tous les coins et recoins de cette usine ont été minutieusement visités par la délégation.

Des dates de fabrication et de péremption des divers composants ont été contrôlées par le ministre Maïnassara et ses techniciens.

Prudent et vigilant, le ministre de la Santé publique a même demandé la provenance, ainsi que les moyens et les délais d’acheminement de tous les produits composants les matières premières de ladite usine. Des explications et des détails ont été fournis à la délégation hôte par les responsables des usines, qui se sont dit disponibles pour répondre à toute question en rapport avec leurs produits et même des documents nécessaires à tout contrôle. Satisfait de cette descente imprévue à l’usine de fabrication du lait »Jawda », le ministre Idi Illiassou Maïnassara a reconnu avoir initié cette sortie surprise suite aux rumeurs, circulant sur les réseaux sociaux et indexant le lait »Jawda » d’être de mauvaise qualité et d’être fabriqué à base d’un autre produit que du lait en poudre.

»Contrairement à ce que véhiculent les réseaux sociaux, je viens de découvrir par moi-même que tout est dans les normes. J’ai effectué une visite en profondeur dans cette usine, j’ai personnellement contrôlé les différentes dates de fabrication et de péremption ainsi que les moyens d’acheminement des différents produits. J’ai constaté que les rumeurs sont infondées et que peut-être elles proviennent de la concurrence, et si c’est le cas c’est à l’usine »Jawda » de régler ce problème », a estimé le ministre.

Les services compétents effectueront des contrôles réguliers et inopinés des usines de lait, promet le ministre Maïnassara,

Il ajouta : »quant à ce qui nous concerne, nous avons donné instruction au Lanspex et aux services compétents de notre Ministère pour qu’ils effectuent régulièrement et de manière inopinée des contrôles au niveau de toutes les usines de fabrication des produits laitiers. Car il s’agit avant tout d’un produit alimentaire, largement consommé, face auquel la vigilance doit être de mise.

L’Etat a le devoir de protéger les citoyens mais aussi d’accompagner les sociétés qui exercent sur son territoire », a rappelé Dr Idi Illiassou Maïnassara. Au terme de cette visite, le ministre de la Santé publique a donc témoigné toute sa satisfaction. Il a félicité et encouragé l’unité industrielle visitée et l’a remercié au nom du gouvernement, pour les efforts consentis dans l’accompagnement des politiques de l’Etat en matière d’emploi, de lutte contre la pauvreté et la promotion de la santé à travers la mise à disposition des substances nutritives dans les structures de prise en charge de la malnutrition et dans les hôpitaux. Enfin il a exhorté les responsables de »Jawda » à continuer dans la recherche de la qualité.