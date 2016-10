Wassalké Boukary et Alma Oumarou : Les citrons pressés du Jamhuriya !

Ils avaient pris de gros risques en suivant l’ex secrétaire général du MNSD Nassara dans sa folle aventure de répondre favorablement à la sollicitation du Président Issoufou qui tenait coûte que coûte à vouloir former avec l’opposition un gouvernement d’union nationale. Motif ? Sauver le Niger englué dans d’inextricables difficultés d’ordre économique et sécuritaire. Ils l’ont accepté malgré l’aura dont ils bénéficiaient au sein de la grande famille du grand baobab. Ils l’ont accepté croyant en la sincérité des hommes d’en face qui disaient vouloir construire un Niger nouveau, faire du Niger, un pays émergent.

Ils, ce sont Wassalké Boukary et Alma Oumarou, deux personnalités qui ont fait leur preuve dans de précédents régimes. Albadé Abouba, du point de vue de la formation intellectuelle et même politique, n’arrivait pas, dit-on, à la cheville de ces deux hommes qui ont servi par le passé leur pays avec honneur. En suivant Albadé, ils ont dû faire face à de nombreuses humiliations de la part des militants de leur famille politique qui n’arrivaient pas à comprendre que des gens en qui ils ont toujours cru puissent tomber si bas en reniant leurs propres valeurs de militants convaincus d’un idéal qu’ils ont longtemps partagé avec eux.

Ils étaient loin d’imaginer qu’ils allaient être trahis et lâchés par les hommes en qui ils ont eu confiance. Ils viennent d’être jetés à la poubelle tels des citrons, telles de vieilles chaussettes dont on a plus besoin. Ils sont trois du MPR Jamhuriya à être éjectés de l’équipe gouvernementale pour faire de la place à des militants du MNSD qui, il n’y a pas si longtemps les avaient traités de ‘’mouches’’, ‘’d’intestins fragiles’’, de ‘’traitres’’, etc.

Wassalké et Alma avaient pris le risque de renier leur propre parti, accepté de créer un autre à la tête duquel ils ont placé le sieur Albadé. Voilà comment ce dernier les remercie les jetant ainsi à la risée de tout le monde. Qu’ont-ils fait pour mériter un tel sort ? Pourquoi eux ? L’avenir nous le dira !