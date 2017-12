WASSIKA A MAHAMANE OUSMANE

Un penseur contemporain avait écrit ces justes paroles : » Dans la vie, deux personnes sont à plaindre : un roi déchu et un ancien fortuné « . La première personne correspond parfaitement au triste destin de Mahamane Ousmane, alias Nafarko, »le premier président démocratiquement élu au Niger ». En lançant officiellement son nouveau parti politique dénommé Rassemblement Démocratique et Républicain (RDR/Tchendji), la semaine écoulée, Mahamane Ousmane, à 69 ans bientôt, tenterait un retour vers le futur en contractant, par-là, avec la politique, un bail emphytéotique (un bail d’une durée maximale de 99 ans).

Sur un déclin politique progressif depuis plus de deux décennies, Nafarko n’aura jamais compris ou accepté que tout a une fin en ce bas-monde, hormis la volonté divine et que tôt ou tard, qu’on le veuille ou non, lorsque sonnera l’heure, on partira, laissant derriè- re soi richesse, enfants, femmes et autres ambitions non assouvies. Si la retraite professionnelle des hommes paraît indéfiniment »repoussable » chez d’individus éternellement insatisfaits dans leur parcours professionnel, celle de Dieu est, par contre, implacable lorsqu’elle survient.

Comment alors expliquer ce désir de s’éterniser dans une situation »finissable » chez Mahamane Ousmane ? A la vérité, on aura beau chercher la réponse à cette grande question, l’on est obligé d’en conclure à l’absence de foi véritable chez le personnage bien qu’il se fût passé dans les années 90 comme un fervent croyant musulman en le voyant à la télé, lors de la campagne présidentielle de février 93, en train de diriger une prière collective !

Que cherche-t-il encore en créant un nouveau parti ? Redevenir président de la république en 2021, à 72 ans révolus ? Pourquoi continue-t-il à s’accrocher à la politique, lui à qui la politique aura tout donné ? Peut-on se refaire au troisième âge, l’âge canonique comme disent les gens de l’Eglise ?

Le cas de Mahamane Ousmane dépasse l’entendement humain et relèverait, sans doute, d’une pathologie d’un genre nouveau qui pourrait intéresser les psychanalystes dans leurs recher ches sur les pulsions humaines. En réalité, ce qui motive toujours Dan Ousmana en voulant s’accrocher à la politique, ce n’est point le devoir de servir (ce qui n’a jamais été le cas chez lui depuis son entrée en politique), c’est sans doute le désir obsessionnel de continuer à jouir des rentes politi ques, son dada favori. Rappelezvous à ce sujet sa présidence chaotique et catastrophique marquée par un affairisme débridé au sommet de l’Etat.

Rappelez-vous également ses multiples casquettes lorsqu’il était, dix ans durant, président de l’Assemblée Nationale, président du parlement de la francophonie, président du parlement de l’OCI, président du parlement de la CEDEAO, président du comité interparlementaire et que sais-je encore !

Ne cherchez point à comprendre les raisons de ce cumul insolite, c’est toujours la recherche de plus de prébendes qui est son fils conducteur. En lan çant un nouveau parti, au nom d’ailleurs évocateur et nostalgique, en souvenir sans doute des temps glorieux du Tchendji System dont il fut l’unique bénéficiaire, Nafarko sait, en son âme et conscience qu’il ne pourra plus redevenir ce qu’il fut à un moment précis de l’histoire : président de la république en 1993, puis président de l’Assemblée Nationale pendant presque dix ans !

Cela s’appelle dans la langue de Theresa May un has been. Alors, qu’est-ce qui fait courir Dan Ousmana ? Dan Allah, dan mi baka tayi ka futa ?