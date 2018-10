Zinder : A sec et au noir, un maire s’installe ses bureaux sous … les arbres

Le Maire du 1er Arrondissement communal de Zinder, M. Souley Kalla et son personnel ont déserté leurs bureaux privés d’eau et d’électricité depuis un an pour impayés pour s’installer … sous les arbres, a constaté le correspondant de l’ANP. A l’ombre des nems, assis sur un banc avec en face une table d’écolier, le Maire entre la signature des actes d’état civil, a répondu aux questions du reporter de l’ANP : les principales difficultés du 1er Arrondissement communal sont relatives aux fournitures d’eau et d’électricité qui sont coupées depuis un plus d’un an.

C’est pourquoi, nous sommes sous les arbres en train de travailler. Comme vous le voyez, sans électricité, les bureaux sont infréquentables sous la chaleur et les ordinateurs sont en arrêt ’’.

‘’ Notre travail consiste aujourd’hui à signer les différents actes administratifs : actes de mariage, de naissances et autres documents assimilés’’, dit-il , l’air fataliste poursuivant ‘’,la dotation globale en ressources financières susceptibles d’être attribuée par la Ville de Zinder pour faire face à l’entretien des bâtiments, au curage des caniveaux ,au paiement des indemnités des maires et leurs adjoints et le personnel administratif sont relégués aux oubliettes .’’

Selon Souley Kalla, les indemnités des Maires et leurs adjoints ne sont plus perçues depuis 60 mois, l’entretien du bâtiment n’est plus d’actualité, il n’existe pas de moyens pour le service d’assainissement. ‘’Plusieurs parties du mur d’enceinte ont cédé suite aux inondations. On peut accéder à nos services en passant par divers endroits avec tout ce que cela entraine comme risque d’être exposé aux vols par exemple.’’, se plaint le responsable communal , ajoutant les inondations récentes enregistrées au cours du mois d’Août ont affecté 170 ménages dans mon entité administrative qui continue à attendre un appui de l’Etat. La population de mon entité est de 98.000 habitants.

‘’Nous traversons la misère noire car toutes les ressources destinées aux réalisations au profit des contribuables sont exclusivement gérées par le Maire Central l, les agents de la Commune ont quant à eux neuf mois d’arriérés de salaires’’, égrène l’élu local, notant que le Maire de la ville a promis d’éponger sous peu six mois d’arriérés en attribuant des parcelles aux agents. Nous sommes suspendus à ses lèvres et l’attente pour les uns et les autres d’entrer en possession de leurs droits devient de plus en plus longue’’.

L’élu reconnait que ‘’nos agents ne sont pas dans des conditions acceptables de travail, c’est pourquoi, il est difficile de leur exiger des résultats. Ils ne sont pas démotivés dans la mesure où ils répondent régulièrement présents à leur lieu de travail. Je tiens à les encourager pour leur conscience professionnelle exemplaire. ‘’

Notons que les arrondissements communaux qui sont des démembrements des villes n’ont pas de ressources propres, versent les recettes à la ville qui en retour leur donne des dotations. Selon le maire Kalla, ‘’ au cours des trois derniers trimestres, la Direction régionale des impôts a versé plus de trois cents millions(300) à la Ville. Nous ignorons ce que la Ville est en train de faire avec ces ressources. Aucune collectivité n’a bénéficié des retombées liées aux impôts rétrocédés.’’

Seul le Projet d’appui aux collectivités (PACURD) a appuyé le 1er Arrondissement Communal dans la récupération des terres dégradées, le creusage des mares, l’appui en semences améliorées destinées aux producteurs, le curage des caniveaux et la réhabilitation des classes, témoigne l’élu : ‘’ Nous n’avions bénéficié d’aucun appui de la ville pour une quelconque activité au profit de la communauté.’’

Il faut que les législateurs viennent à changer les textes de gestion des entités de proximité pour leur attribuer ce qui leur revient de droit, plaide-t-il.

La ville de Zinder compte 5 arrondissements communaux qui sont dirigés par des conseils d’arrondissement sous la responsabilité et le contrôle du conseil de ville, organe central délibérant et dépositaire des compétences transférées par l’Etat aux commune à statut particulier.

Le code général des collectivités dispose que l’arrondissement ne dispose pas de budget propre, le montant des recettes et dépenses de fonctionnement de chaque conseil d’arrondissement est inscrit dans le budget de la ville’’.

Le correspondant de l’ANP n’a pas pu joindre le maire central de la ville par rapport à la situation de l’arrondissement communal 1 de Zinder.

SY/CA/MHM/ANP- 00112 Octobre 2018