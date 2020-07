Zoubairou Maman Issa n’est plus : Adieu l’artiste

« Kullu nafsin zaikat il maoute » toute âme goûtera à la mort. Ainsi va le cycle immuable de la vie sur terre. Notre confrère, frère et ami, Zoubairou Maman Issa, infographe à l’office national d’édition et de presse, ONEP vient de nous quitter des suites d’une longue maladie.

Tres affable, généreux, serviable et professionnel jusqu’au bout des ongles, Zoubairou était un passionné de son travail.

Un génie créatif et inventif. Il aimait son travail et il s’y donnait corps et âme. En effet, malgré la maladie qui l’avait handicapé, une AVC, zoubairou n’a jamais cessé d’honorer ses engagements de travailleur acharné, doué d’un sens artistique hors du commun. Il aimait la mise en page, c’était sa vie, sa passion.

Tous les jours il était concentré sur les pages du quotidien national le sahel ou de l’hebdo sahel dimanche. Il n’hésitait pas à partager son savoir-faire avec les autres. Trop patient, calme et pondéré, Zoubairou dominait ce travail harassant, exigeant et stressant.

Il avait tout donné à sa passion. Dans ses rares moments de repos, il avait accompagné le groupe Tam-Tam Info dans l’édition de certains numéros de son magazine, Tam-Tam Mag. Marié et père de 3 enfants, il laisse à tous ses amis, collègues et connaissances, l’image d’un homme simple qui a consacré sa vie à son travail.

Puisse Dieu le tout miséricordieux lui accorder son pardon et le gratifier de sa djannat firdaouss. Amine

