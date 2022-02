Assainissement de la gestion des biens publics : Un engagement fort du Président de la République

Share on Twitter

Share on Facebook

A l’occasion de son discours d’investiture, le Président de la République, SEM Bazoum Mohamed a été ferme et catégorique sur la restauration de la saine gestion gestion des derniers publics. Plusieurs opérations d’assainissement ont été diligentées pour mettre l’État dans ses droits dont certaines en cours. Des audits aussi inopinés que tatillons ont permis de démasquer d’énormes trous dans la gestion des biens publics.

Une gestion obscure dans une société anonyme dont les actionnaires seraient selon certaines sources composées de la SOPAMIN, de la SONIDEP, et de la SONICHAR. En effet, l’attribution d’un marché serait la goutte d’eau qui a fait débordé le vase. La Compagnie Nationale de Transport de Produits Stratégiques CNTPS aurait bénéficié de plusieurs marchés publics depuis sa création en 2009 mais sans être connue de la majorité des citoyens et même des grandes institutions.

Cependant, dans le cadre de la maîtrise des impacts de la pandémie de COVID 19, l’État nigérien avait appuyé ses sociétés (petite et moyenne entreprise PME) à travers des subventions. La CNTPS a bénéficié de cette dernière ce qui avait suscité des interrogations et a permis de découvrir le pot aux roses. Après c’est un audit qui révéla que la société connait des malversations d’un montant de presque 2 milliards de FCFA. L’interpellation des DG et membres du conseil d’administration par la Police judiciaire a permis de les entendre.

En somme, cette affaire vient encore démontrer à suffisance, l’engagement du gouvernement dont l’exploit en 2021 a fait état de 185 plaintes et dénonciations enregistrées et plus de 11 milliards de CFA de recettes recouvrées avec l’appui de la HALCIA.

En fin, cet assainissement de la gestion de la chose est un crédo pour les autorités nigériennes et une espérance de longue date du peuple nigérien.

Par Namalka Bozari (Contribution Web)