Ingall/Agadez :  La Garde Nationale a saisi une importante cargaison d’armes et de munitions

Selon des informations publiées par nos confrères de Air Infos, hier 9 février 2022 au environs de 16 H, la patrouille départementale de la Garde Nationale d’Ingall en poste à Babsalam a pris en filature 2 véhicules suspects de marque Toyota Toundra.

C’est ainsi qu’àprès une poursuite qui les a conduit au village de Gani situé à 38 km au sud d’Ingall, les éléments ont réussi à immobiliser un de ces véhicules tandis que le second a réussi à prendre la fuite a ajouté le journal. Il a fallu plusieurs échanges de tirs pour pouvoir stopper les malfrats.

Au cours de la fouille du véhicule, il a été découvert 25 armes AK47; 06 RPG7, 01 PA, 02 Fall, 03 M80, 15 roquettes de RPG7, 25 charges de roquettes, 18 chargeurs AK-47 et 02 chargeurs Fall ainsi que 17257 cartouches de 7,62×54, 17730 cartouches de 7,62×39 et 14 cartouches de 7,62.

Les auteurs, au nombre de cinq personnes, ont été interpellés.

Le deuxième véhicule en fuite a été rattrapé par la Garde Nationale de la région de Tahoua. Nous ignorons pour l’instant son contenu.

La lutte contre l’insécurité dans toutes ses formes est un travail de longue haleine qui requiert la participation de toutes les composantes de la nation. La Garde nationale du Niger mérite un coup de chapeau pour cet exploit qui n’est pas le premier en son genre. Les populations civiles et autorités politiques, administratives et locales doivent redoubler d’efforts pour soutenir l’ensemble des forces de défense et de sécurité dans la sécurisation de la partie septentrionale de notre pays en particulier et de son intégralité en général.

Par IIya Dan Mahaman (Contributeur Web)