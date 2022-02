La Fondation BANK OF AFRICA au Niger: Encore plus proche des populations !

Dans le cadre de ses activités sociétales, la Fondation BANK OF AFRICA au Niger, fidèle à son habitude a procédé à un important don au profit des populations nigériennes.

La cérémonie s’est déroulée le vendredi dernier au village de YAMA dans la commune de Badaguichiri dans la Région de Tahoua.

Cette cérémonie a été réhaussée par la présence des autorités administratives et coutumières, la Coordonnatrice de la Fondation ainsi que des responsables de la BOA Niger, des invités de marque et la population enthousiaste.

Il s’agissait pour le Groupe BANK OF AFRICA, à travers sa fondation, de mettre à la disposition des élèves des écoles primaires Yama Centre et Yama Quartier de bloc de trois (3) classes équipées avec table-bancs et bureaux, la réhabilitation de deux (2) blocs de deux (2) salles chacun et un bloc de deux (2) sanitaires.

Ces infrastructures éducatives visent à soutenir l’éducation dans cette localité.

Pour le Représentant du Président de la Fondation BOA au Niger, “le Groupe BANK OF AFRICA est résolument déterminé à œuvrer aux côtés des autorités nigériennes à la réalisation des actions pour permettre l’amélioration des conditions de vie et d’éducation des enfants et l’éducation la jeune fille en particulier et pour soutenir les projets de développement durable planifiés, exécutés ou en cours par le Niger.

Il a rappelé que cette réalisation vient s’ajouter à la construction d’un bloc de trois classes en mai 2021 à l’école primaire Route Filingué de Niamey et à bien d’autres actions sociales en faveur des populations nigériennes.

Les autorités locales qui ont réceptionné ces infrastructures le 11 février dernier, ont vivement salué la Fondation BOA au Niger et promis d’en faire bon usage au profit des enfants.

En effet, lancées dans une nouvelle vision de promotion d’une éducation de qualité, les autorités nigériennes sont accompagnées par des partenaires actifs, au premier rang desquels, la BOA qui œuvre dans plusieurs secteurs et particulièrement celui de l’éducation depuis 3 ans.

Fondée en 1999 au Bénin, la Fondation BANK OF AFRICA a inspiré d’autres pays de la région et s’est rapidement établie au sein des filiales de la banque au Mali, au Burkina Faso, à Madagascar, au Sénégal, au Niger, en Côte d’ivoire.

A travers ses fondations, le groupe BANK OF AFRICA s’engage auprès des populations des pays dans lesquels il est implanté à améliorer les conditions de vie des plus vulnérables et à contribuer au développement local.

Pour rappel, en 2021 plusieurs écoles ont été victimes d’incendie pour défaut de classes en matériaux définitifs, un fléau qui a endeuillé le pays tout entier. Ces malheureux épisodes devenus répétitifs sont consécutifs à l’insuffisance d’infrastructures éducatrices adéquates à même d’accueillir les activités d’enseignement-apprentissage. Cela a surtout sapé l’élan des parents à conduire leurs enfants à l’école dans certaines localités.



Cependant, soutenir l’école, c’est aider l’Etat, c’est aider la communauté, c’est même un sacerdoce à apprécier à sa juste valeur, un engagement clair à contribuer au développement de notre nation.

En tant qu’entreprise citoyenne, le Groupe BOA Niger à travers sa « fondation » joue pleinement sa partition dans l’accomplissement des actions de responsabilité sociale qu’une organisation doit réaliser au profit des populations parmi lesquelles elle exerce et évolue.

En somme, l’école ne doit plus être la seule affaire de l’Etat ! C’est l’affaire de la société et de tout le monde ! Chacun, dans sa sphère de compétence, doit apporter sa pierre dans les actions de rayonnement de l’école nigérienne, seul gage d’un lendemain meilleur pour toute la communauté car sans instruction alors point de développement à plus forte raison de développement durable.