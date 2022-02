MARADI : DR RABIOU ABDOU, TOUJOURS COLLÉ À SA BASE ! 

Mettant à profit ses quelques jours de répit, Dr Rabiou Abdou, Ministre du plan, a entrepris du 9 au 13 février 2022, un périple marathon dans tout le département de Tessaoua. Un « exercice de proximité et d’écoute de routine », d’après son entourage. En effet, l’homme est reconnu dans la région pour sa relation quasi fusionnelle avec sa base électorale.

A la tête d’une forte délégation composée des 2 Députés PNDS au titre du département de Tessaoua, des 7 Maires PNDS sur les 7 du département, des Conseillers Régionaux et municipaux au titre du département, des Présidents communaux des sections et du Présidium de la Coordination PNDS de Tessaoua, il a visité l’ensemble des 7 Communes du département. Un grand tour qui lui a permis de mettre pied dans 45 villages, d’après un décompte fourni par un membre de sa délégation.

Partout où il est passé, outre les traditionnels remerciements et autres présentations de condoléances, il a surtout développé des sujets d’intérêt général, principalement le développement socio-économique du département de Tessaoua. Un discours destiné à expliquer aux populations les efforts de son gouvernement certes, mais surtout à rassurer et galvaniser les militants de son parti, dans un contexte où la compétition politique devient de plus en plus rude dans la région.

Mieux selon nos sources, l’homme n’est pas allé les mains vides, comme à ses habitudes. Sans tapage, il a inauguré pendant ce séjour, 5 salles de classes qu’il a construites au profit des villages de #Guidan_Illiass et #Guidan_Jirgui dans la Commune d’#Ourafane, ainsi que bien d’autres infrastructures sociales au profit de l’éducation et de la santé. Il s’est également plié au traditionnel exercice de « recensement des doléances des militants » dont la plupart « ont été traitées séance tenante et d’autres notées pour une prise en charge diligente », nous a-t-on rapporté.

Des « attentions toutes particulières » à l’endroit de sa base, voilà sans doute l’atout majeur qui fait de Dr Rabiou Abdou, un homme politique imbattable dans son « précarré » de Tessaoua, voire au-delà, dans toute la région de Maradi.

Par Le Souffle de Maradi