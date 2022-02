Notre humble avis  sur les difficultés liées au dialogue social actuel

À notre humble avis, compte tenu des expériences passées, le Président Mohamed Bazoum doit rester dans sa logique d’un dialogue franc et constructif avec les partenaires sociaux sans exception.

Certes dans les négociations avec les syndicats des enseignants il y a eu quelques difficultés, mais ces difficultés ne sont pas insurmontables , le président Mohamed Bazoum connaît très bien le milieu des syndicats des enseignants, dont il est issu . Par conséquent, il serait très difficile à mon avis , de le pousser à croire que les enseignants en particulier et les syndicalistes en général, sont ses ennemis, qu’ils cherchent à le déstabiliser.

Il ne devrait pas croire à ceux qui colportent ces accusations sans fondements, il devrait plutôt faire du dialogue social son credo comme il a débuté.

Il faudrait que les pyromanes arrêtent d’envenimer, d’enflammer, la situation, les étapes qui attendent les forces vives progressistes du pays sont plus importantes que celles qui les divisent.

Dans toute organisation, on y trouve des extrémistes et des jusqu’au boutistes, ce n’est pas une raison de rompre avec le dialogue social et d’indexer toute la société civile et toutes les organisations syndicales de déstabilisatrices .

À notre humble, un dialogue franc et constructif pourrait aider à surmonter les difficultés. Ce dialogue est possible si la volonté existe.



Par Issoufou BOUBACAR KADO MAGAGI.