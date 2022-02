Opposition politique : Tahirou Saidou du Moden FA Lumana nommé Chef de file de l’opposition

Share on Twitter

La situation de notre pays, caractérisée par les crises sanitaire et sécuritaire, nécessite un apaisement du climat politique. Le décret N°2022 – 83/PRN/PM du 27 janvier 2022 portant nomination du Chef de file de l’opposition relève de cette volonté politique d’apaiser la situation politique de notre pays.

Le Président de la République, SEM Bazoum Mohamed, a signé le décret portant nomination du chef de file de l’opposition politique en la personne du Monsieur Tahirou Saidou du parti Moden FA Lumana.

Longtemps attendu, ce décret vient mettre fin à une confusion sciemment entretenue dans laquelle beaucoup de responsables de partis politiques qui ne sont pas de la majorité au pouvoir se prévalaient à tort où à raison.

Désormais acté, c’est au Responsable du Moden FA Lumana que revient la charge d’agir et de se prévaloir de ce titre. Un statut pas moins important qui confère un certain nombre d’avantages dont les honneurs qui vont avec.

Dans une démocratie normale, le rôle de l’opposition politique est indispensable pour le contrôle de l’action gouvernementale, la veille démocratique et citoyenne ainsi que la participation active de celle-ci à l’instauration et à la pérennisation de la paix et de la quiétude sociale.

Il faut noter également l’engagement du gouvernement, via la main tendue à tous les acteurs, de travailler dans une synergie d’actions pour faire face aux défis du développement. Dans l’espoir que l’opposition politique saisira cette occasion pour mener des actions reponsables pour promouvoir la bonne gouvernance au Niger et la stabilité de notre pays dans ce contexte d’insécurité.

Le Niger a besoin de tous ses enfants pour relever les défis auxquels il est confronté notamment le défi sécuritaire. Il faut egalement saluer l’ouverture et le sens de l’Etat du Président de la République S.E.M Mohamed Bazoum et l’encourager à bâtir une nation unie et solide à même de relever tous les défis auxquels elle doit faire face.

Par Namalka Bozari (Contribution Web)