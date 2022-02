Tribune Citoyenne: Nigériens Tout Court, Qualités humaines et valeurs sociales ?

Rappel succinct de pourquoi Nigériens Tout Court , NTC ?

Dans une Réflexion précédente nus avions expliqué les motivations qui ont conduit à envisager la constitution d’une grande fraternelle « Nigériens Tout Court, NTC » . Il s’agit de fédérer des énergies, des Intelligences individuelles ou collectives qui partagent des Valeurs sociales fondamentales bien définies , et qui s’engagent à en assurer la promotion . Ce sont ces qualités comportementales et de valeurs sociales fondamentales qui seront mises en exergue dans ce Propos .

L’ambition de Nigériens Tout Court, NTC est de faire émerger une Citoyenneté prospective , c’est-à-dire une Citoyenneté qui s’appuie sur nos valeurs sociales fondamentales , sur la maitrise des outils de production , en vue de transformer son Environnement social , et se projeter avec espoir dans l’Avenir .

Les Valeurs et qualités qui constituent le ciment de la Fraternelle Nigériens Tout Court NTC, sont contenues dans une Proposition de Charte de la Citoyenneté Nigériens Tout Court , NTC .

La FRATERNELLE NTC se veut pour un Cadre l’émergence d’une Citoyenneté porteuse de valeurs de changement, de progrès, de respect des valeurs sociales fondatrices de nos Sociétés , et des valeurs républicaines également .

Les Hommes et ces femmes qui accepteront de se reconnaitre dans les qualités et Valeurs sociales qui vont sui suivre, et donc de se réclamer « Nigériens Tout Court , NTC » , seront des militants pour la sauvegarde de l’unicité de la Nation nigérienne , de la solidarité et du patriotisme . Ils seront fiers de leur Histoire et assumeront leur Conscience historique nationale .

C’est pourquoi Nigériens Tout Court , NTC sera un creuset de promotion d’une FRATERNITE VRAIE .

Les Qualités et Valeurs du Nigérien Tout Court

Le rejet de toute idéologie ou de tout comportement à caractère raciste, ethnique , régionaliste , socialement divisionniste , sectariste . Une Aversion pour la recherche du gain facile, la corruption , la paresse, la fraude sous toute ses formes Le rejet de l’intolérance religieuse, du fanatisme religieux, de l’extrémisme . La Croyance en Dieu , en la Puissance de la Foi , des Bienfaits de la Bénédiction divine.

Le Nigérien Tout Court n’est pas Athée. Il respecte ses concitoyens qui ont le libre choix de leurs croyances religieuses

Défenseur de l’Environnement, du patrimoine naturel et des biens socio-culturel s Solidaire de toute action fondée sur la Justice et le Droit des individus et des Collectivités . Désapprouve toutes les Formes d’injustices Prône l’ exemplarité dans tous les Actes tant dans le cadre familiale que dans l’Espace public Mène une vie en société exemplaire Solidaire pour toutes les causes d’intérêt général (actions citoyennes, entre-aide social etc .) Assume son Héritage culturel et socio-historique .

L’Ambition des Initiateurs de NTC , est de susciter une dynamique sociale citoyenne animée par des nigériennes et des nigériens qui se reconnaissent dans les Valeurs socio-culturelles ci-dessus identifiés, et entendent veiller individuellement ou collectivement à leur Promotion .

Peut être Nigérien Tout Court NTC , toute concitoyenne ou Concitoyen qui s’engage à partager les Valeurs de la Charte de la Citoyenneté NTC .

La FRATERNELLE Nigériens Tout Court , NTC mettra en place une structure Organisationnelle qui comportera :

Des Membres Autorités Morales

Des Membres Initiateurs ( MI )

Un Collège d’Orientation ( C O )

Les Membres (appelés Frères ou Sœurs )

Pour le Collège provisoire des Membres Initiateurs ( MI)

Par Ehadj MAIGA Alzouma