Un statut véritable pour l’opposition politique au Niger.

Véritable instrument démocratique, l’opposition politique constitue à la fois un contre-pouvoir et un outils de veille pour une meilleure gouvernance politique. Pour se faire, elle doit être forte et disposer d’un certain nombre de moyens institutionnel et matériel. En illustre démocrate, le Chef de l’État, S.E.M Mohamed Bazoum, n’a pas tardé à mettre l’opposition politique nigérienne en bonne posture pour l’exercice de son rôle.

« Toute démocratie doit disposer de lois permettant aux citoyens de changer leurs représentants ou de projets politiques légalement, c’est-à-dire sans avoir besoin de recourir à la violence et en respectant les procédures définies par la loi. » Lancés dans cette logique, certains pays bien imprégnés de la démocratie dont le Niger ont conféré un véritable statut à l’opposition.

En effet, des avantages définis par la loi sont octroyés au chef de file de l’opposition, celui-ci, nommé conformément aux dispositions de la législation en vigueur.

Une opposition forte et légitime permettrait sans nul doute aux citoyens de surpasser leurs divergences pacifiquement tout en garantissant le respect des droits et libertés fondamentales.

Au titre de l’ordonnance N° 2010-85 du 16 décembre 2010 Portant Statut de l’opposition en son Article 22 stipule que : Le Chef de file de l’opposition politique bénéficie des avantages déterminés par la loi. Poursuivant dans la même logique, l’Article 23 ajoute que : Le Chef de file de l’opposition a rang de Président d’Institution de la République. Il est membre du Conseil de la République. »

Selon des sources bien édifiées, les avantages suivants sont, conformement à loi, accordés au chef de file de l’opposition au Niger :

« Salaire : 1.125.000f / mois

Représentation : 200.000f / mois

Logement : 150.000f/ mois

Électricité : 100.000f / mois

Téléphone : 100.000f/ mois

Eau : 50.000f/ mois

Domesticité : 50.000f/ mois

Le chef et ses conjointes ont droit au passeport diplomatique et à une prise en charge des frais des examens, soins médicaux, hospitalisation et évacuation du chef de file, de ses conjointes et de ses enfants.

En fin, ce statut renferme également des exigences en termes de responsabilités par celui qui le détient. Dans l’espoir que le tout nouveau chef de file de l’opposition fasse œuvre utile, le Niger a tant besoin de la contribution de tous pour atteindre le plein développement en vue de garantir l’épanouissement des populations à travers une meilleure gouvernance politique et institutionnelle.

Par Namalka Bozari (Contributeur Web)