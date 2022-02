Visite de travail et d’amitié en République Islamique de Mauritanie du Président de la République, chef de l’Etat SEM. Mohamed Bazoum – Deuxième Conférence Africaine pour la Paix à Nouakchott

Le Président de la République, chef de l’Etat SEM. Mohamed Bazoum entame à partir de ce Mercredi 9 février 2021, une visite de travail et d’amitié en République Islamique de Mauritanie de 48h. Le chef de l’Etat et la délégation qui l’accompagne participeront à Nouakchott à la Deuxième Conférence Africaine pour la Paix.

Cette édition 2022, placée sous le thème « Offrir la paix au monde », sera l’occasion de

promouvoir la paix dans le monde et de faire le point sur la menace de l’extrémisme et le

terrorisme. Les différents axes des trois jours de discussions aborderont des problématiques telles que « Comment promouvoir la paix ? », « Comment mettre fin aux guerres civiles ? », « Comment prévenir l’extrémisme et le terrorisme ? », « Comment renforcer le rôle des États ? ».

Organisé par le Forum d’Abu Dhabi pour la Paix représenté par son président le cheikh

Abdallah IBN BAYYAH en collaboration avec le gouvernement mauritanien et sous le haut patronage de SE M Mohamed Ould Cheikh EL GHAZOUANI, ce conclave se veut une plateforme d’échange d’expériences entre les autorités religieuses du continent africain ainsi qu’un espace de discussion et de débat sur les questions de paix et de réconciliation en Afrique. L’objectif est de permettre également le renforcement des liens de coordination et de coopération entre les Oulémas et la création d’un cadre institutionnel permanent pour une action de terrain concertée.

Outre le Président Mohamed BAZOUM, ce sont plus de 300 experts (dont le Grand Mufti des Emirats), ministres, membres de la société civile venus de plus de 40 pays à travers le monde qui sont attendus dans la capitale mauritanienne. Cette conférence revêt une importance capitale pour la sous-région sahélienne et pour le chef de l’Etat, qui s’est très tôt investi grâce à son expérience et à son leadership dans ce champ politique et social en apportant les réponses concrètes.

Le Président de la République est accompagné dans cette visite de travail et d’amitié d’une délégation composée notamment de :

• M. Hassoumi MASSOUDOU, Ministre d’Etat, Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération ;

• M. Hamadou ADAMOU SOULEY, Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation ;

• M. Daouda DJIBO TAKOUBAKOYE, Directeur de cabinet adjoint du Président de la République.

La deuxième Conférence Africaine pour la Paix de Nouakchott qui se déroule du 8 au 10 février 2022 sous le haut patronage du Président Mohamed EL GHAZOUANI enregistre la présence de plusieurs partenaires de marque ainsi que les éminentes personnalités, des diplomates, des jeunes, des oulémas et des universitaires et plus de 300 experts venus plus de 40 pays.

Elle sera le cadre pour élaborer des propositions pratiques, de nature à contribuer au raffermissement des liens de coopération entre les différents acteurs publics et politiques et les initiatives des leaders religieux pour la promotion de la paix et de la stabilité sur tous les territoires africains.

Les trois journées seront structurées autour de débats riches de l’ordre du jour sur les thématiques suivantes :

– Afrique: la situation actuelle

– Déconstruire le discours extrémiste : les concepts de la Charia, entre normes et erreurs méthodologique

– Le patrimoine africain, une source de paix

– Dialogues, réconciliations et promotion de la paix communautaire

– L’avenir de l’Afrique : instruire l’ignorant et donner du travail au chômeur.

La Conférence Africaine pour la Paix 2022 est une opportunité de combiner l’encadrement scientifique des valeurs de coexistence et de tolérance avec l’élaboration d’initiatives pratiques, qui contribuent à promouvoir la paix et à protéger les sociétés contre le danger de l’extrémisme et du terrorisme.

Les réflexions du Président Mohamed Bazoum seront attendues et écoutées avec une attention particulière : déjà lors du 7è Forum International sur la Paix et la Sécurité en Afrique tenu les 6-7 décembre 2021 à Dakar, il a livré une intéressante analyse sur la nature complexe du terrorisme et de ses conséquences pour les États et sociétés africaines en avançant qu’ «en plus du coût humain lié au terrorisme, les actes terroristes visent à déstabiliser les gouvernements et saper le développement économique et social. Ces actes défient souvent les frontières nationales, alors que leurs motivations, financements, méthodes d’attaque et cibles sont en constante évolution. Les terroristes sont habiles à exploiter les pays dotés de faibles capacités de lutte anti-terroriste, ainsi que ceux actuellement épargnés par la menace terroriste »

Source: Presidence de la Republique